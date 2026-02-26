Trigoria: allenamento personalizzato a maggiore intensità per Dybala. Domani test in gruppo

Domenica alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la super sfida tra Roma e Juventus, valida per la ventisettesima giornata di Serie A, e Gian Piero Gasperini spera di recuperare in extremis Paulo Dybala nonostante il fastidio al ginocchio sinistro. Come rivelato dall'emittente televisiva, nella seduta di allenamento odierna al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria la Joya ha svolto un lavoro personalizzato a maggiore intensità e l'intenzione è provare un test in gruppo nella giornata di domani per capire le reali condizioni fisiche. La sorpresa in vista di domenica, quindi, potrebbe essere Dybala al fianco di Donyell Malen.

(Sky Sport)