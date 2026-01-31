Trigoria: Hermoso in gruppo. Ferguson, Dybala, Koné, El Shaarawy e Dovbyk lavorano a parte

La Roma continua a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'insidiosa trasferta di Udine, in programma lunedì alle ore 20:45 e valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si stanno allenando nel primo pomeriggio e la buona notizia è il recupero di Mario Hermoso, il quale anche oggi ha svolta la seduta insieme al resto dei compagni. Ancora a parte, invece, Evan Ferguson, Paulo Dybala, Manu Koné, Stephan El Shaarawy e Artem Dovbyk. Domani la Roma si allenerà nel pomeriggio.