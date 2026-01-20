Trigoria: Baldanzi in gruppo. A parte Celik ed El Shaarawy

Dopo la vittoria con il Torino in campionato, la Roma si prepara a tornare in campo in Europa League: giovedì sera allo Stadio Olimpico i giallorossi affronteranno lo Stoccarda nella penultima gara della fase campionato. Nell'allenamento odierno a Trigoria Gasperini ha ritrovato in gruppo Baldanzi - in uscita e non presente in lista Uefa -, mentre Celik ed El Shaarawy hanno lavorato nuovamente a parte.