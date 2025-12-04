Trigoria: Dybala torna ad allenarsi, lavoro differenziato. Baldanzi out per influenza

La Roma continua a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Cagliari, in programma domenica alle ore 15 alla Unipol Domus e valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Sorriso a metà per Gian Piero Gasperini, il quale ritrova Paulo Dybala: l'attaccante argentino era stato fermato dalla febbre, ma oggi è tornato ad allenarsi a Trigoria e ha svolto una seduta differenziata. Assente, invece, Tommaso Baldanzi a causa di sintomi influenzali.