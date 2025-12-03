Trigoria, Dybala out per febbre: secondo giorno di stop

Non arrivano buone notizie da Trigoria: Gian Piero Gasperini deve fare i conti con un'altra assenza. Paulo Dybala, infatti, è alle prese con la febbre e anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, non ha potuto prendere parte alla sessione di allenamento con i compagni. Secondo quanto riportato da Paolo Assogna di Sky Sport, la Roma sta monitorando costantemente le condizioni dell'attaccante argentino. La situazione verrà rivalutata nella giornata di domani per capire se la Joya potrà tornare a disposizione del tecnico.

(sport.sky.it)

