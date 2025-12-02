Trigoria: Dybala out per febbre. Personalizzato per Dovbyk che ha ripreso a correre in campo (VIDEO)

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Roma è tornata a lavorare oggi a Trigoria in vista dell'impegno di domenica pomeriggio contro il Cagliari. All'allenamento odierno non ha partecipato Paulo Dybala, a riposo per febbre. Artem Dovbyk, invece, continua nel suo lavoro personalizzato e ha iniziato a correre in campo. Regolarmente in gruppo anche Manu Konè, che, come accaduto nella gara contro il Napoli, si è allenato con un vistoso tutore per via del trauma contusivo subito contro il Midtjylland.

Dopo una sessione atletica, la squadra ha svolto una partitella ad una porta (difesa da Svilar) bianchi contro rossi. Per i bianchi: Celik, El Aynaoui, Ghilardi, Ferguson, Kone, Ndicka, Sangarè, El Shaarawy, Bailey. Per i rossi: Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Pisilli, Cristante, Soulè, Pellegrini e Baldanzi.



