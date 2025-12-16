Trigoria: domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti

La Roma batte 1-0 il Como grazie alla rete di Wesley e blinda il quarto posto in classifica portandosi a -3 dall'Inter capolista, ma i giallorossi non hanno tempo per godersi questo traguardo. Gian Piero Gasperini ha infatti fissato la ripresa degli allenamenti nella giornata di domani pomeriggio per iniziare immediatamente la preparazione in vista del big match in casa della Juventus, in programma sabato alle ore 20:45.