Nessuna pausa per la Roma. Subito dopo la vittoria per 3-1 contro il Genoa nel posticipo serale, la squadra tornerà immediatamente al lavoro per preparare l'ultimo impegno del 2025. Gian Piero Gasperini ha infatti fissato la ripresa degli allenamenti già per domani pomeriggio. I giallorossi si ritroveranno al centro sportivo "Fulvio Bernardini" per una seduta che darà il via alla preparazione della prossima sfida di campionato in programma il 3 gennaio contro l'Atalanta.
Trigoria: domani la ripresa degli allenamenti
29/12/2025 alle 23:50.