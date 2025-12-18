La Roma continua a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della delicatissima trasferta a Torino contro la Juventus, in programma sabato alle ore 20:45 e valida per la sedicesima giornata di Serie A. Nella mattinata odierna gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno svolto una seduta di allenamento sotto gli occhi di Claudio Ranieri, presente a bordocampo per osservare il lavoro della squadra.
Trigoria, allenamento mattutino verso Juventus-Roma: squadra al lavoro sotto gli occhi di Ranieri (FOTO)
18/12/2025 alle 13:43.