Trigoria: terapie per Ndicka e Dovbyk. Personalizzato per Dybala, Bailey e Ferguson. In standby la decisione sulla partenza del centravanti per il ritiro dell'Irlanda

La Roma di Gian Piero Gasperini continua ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della sfida contro la Cremonese, in programma domenica 23 novembre alle ore 15 allo Stadio Zini. L'allenatore giallorosso sta lavorando con un gruppo ristretto di calciatori tra convocati in nazionale e infortunati. Nella seduta di questa mattina Paulo Dybala (lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro), Leon Bailey (lesione al bicipite femorale della gamba sinistra) ed Evan Ferguson (trauma distorsivo alla caviglia) hanno svolto un allenamento personalizzato: resta quindi in standby la decisione sull'eventuale partenza del centravanti per il ritiro dell'Irlanda, che si giocherà l'accesso al Mondiale contro l'Ungheria (16 novembre ore 15) nell'ultimo match della fase a gironi. Terapie, invece, per Evan Ndicka (distorsione alla caviglia) e Artem Dovbyk (lesione del tendine del retto femorale).