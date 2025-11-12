Trigoria, ripresa senza i Nazionali: ripetute e partitella a campo ridotto (FOTO e VIDEO)

Riprende il lavoro a Trigoria: senza i Nazionali e gli infortunati, la Roma torna ad allenarsi al Fulvio Bernardini agli ordini di Gian Piero Gasperini. Oggi pomeriggio la squadra ha svolto lavoro atletico incentrato su ripetute e poi una partitella a campo ridotto. Dopo la sosta i giallorossi riprenderanno il cammino in campionato in casa della Cremonese domenica 23 novembre alle 15,00. Gli scatti della seduta odierna: