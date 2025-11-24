Trigoria, ripresa in vista del Midtjylland: Dybala e Bailey parzialmente in gruppo

La Roma non si ferma e subito dopo la vittoria in casa della Cremonese torna al lavoro al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del match contro il Midtjylland, valido per la quinta giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Gli uomini di Gian Piero Gasperini si sono allenati questa mattina e dalla seduta odierna arrivano due notizie positive: Paulo Dybala e Leon Bailey hanno lavorato parzialmente con il resto del gruppo. Ancora assenti, invece, Angelino e Artem Dovbyk.