Trigoria, rifinitura pre Midtjylland: ok Dybala, Bailey ed Hermoso. Individuale per Angelino (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il delicatissimo match tra Roma e Midtjylland, valido per il quinto turno della fase campionato di Europa League. Dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e Bryan Cristante, la squadra è scesa in campo al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per svolgere l'allenamento di rifinitura. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà in diretta i primi 15 minuti (aperti ai media) della seduta.

LIVE

15.25 - Squadra in campo per effettuare la rifinitura. Presenti Dybala, Bailey ed Hermoso.

15.18 - Angelino si sta allenando in maniera individuale e sta correndo sul campo Amadei.