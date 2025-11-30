Trigoria, Gasperini concede alla squadra un giorno di riposo: martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

La Roma cade 0-1 allo Stadio Olimpico contro il Napoli a causa della rete realizzata da David Neres al minuto 36 e perde l'ennesimo scontro diretto dopo i ko contro Inter e Milan. Nonostante la sconfitta, Gian Piero Gasperini ha deciso di concedere alla squadra un giorno di riposo: la ripresa degli allenamenti al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è fissata a martedì pomeriggio, momento in cui inizierà la preparazione in vista della trasferta di Cagliari in programma domenica alle ore 15.