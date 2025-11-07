Trigoria: a parte Dybala, Bailey, Angelino e Ferguson. L'irlandese valuterà se rispondere alla chiamata della Nazionale

Battuti i Rangers in Europa League, in tarda mattinata la Roma è tornata da Glasgow e nel pomeriggio la squadra si è allenata a Trigoria in vista della sfida contro l'Udinese, in programma domenica allo Stadio Olimpico. Allenamento a parte per gli infortunati Dybala, Bailey, Ferguson e Angeliño. L'attaccante irlandese sta recuperando dal problema alla caviglia e ha iniziato a correre in campo: nelle prossime ore valuterà se rispondere alla chiamata della sua nazionale.