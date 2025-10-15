Trigoria: Bailey parzialmente in gruppo. Angelino affetto da bronchite asmatica, lavoro specifico per lo spagnolo

La Roma continua a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del big match contro l'Inter, valido per la settima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45. Arrivano novità sulle condizioni di Leon Bailey e Angelino, i quali sono rimasti nella Capitale per recuperare dai rispettivi problemi fisici: l'esterno giamaicano si è allenato parzialmente in gruppo in seguito alla lesione miotendinea del retto femorale destro rimediata durante la prima seduta con la maglia giallorossa, mentre il terzino spagnolo è affetto da bronchite asmatica e sta svolgendo un lavoro specifico.

