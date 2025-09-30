Trigoria, terzo giorno di doppia seduta in campo per Dybala: la Joya punta alla convocazione tra Lille e Fiorentina

Il ritorno di Paulo Dybala si avvicina. L'attaccante argentino è ai box dalla partita del 14 settembre contro il Torino, quando lasciò il terreno di gioco all'intervallo per una lesione muscolare di basso grado alla coscia sinistra. Come riportato dall'emittente radiofonica, il numero 21 svolgerà nella giornata odierna un'altra doppia seduta in campo per il terzo giorno consecutivo e punterà a strappare una convocazione tra la sfida di Europa League di giovedì contro il Lille e il match di domenica in casa della Fiorentina.

(Rete Sport)