Trigoria, allenamento mattutino a tre giorni dal derby: Wesley out per problemi gastrointestinali

18/09/2025 alle 11:02.
wesley-trigoria-7

Domenica alle ore 12:30 andrà in scena allo Stadio Olimpico l'attesissimo Derby della Capitale tra Lazio e Roma, valido per la quarta giornata di Serie A. La squadra giallorossa sta continuando a lavorare al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e dall'allenamento odierno è arrivata una brutta notizia per Gian Piero Gasperini: come riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, Wesley non ha partecipato alla seduta a causa di problemi gastrointestinali.