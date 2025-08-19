La Roma si avvicina al debutto in campionato sabato sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Dopo la ripresa degli allenamenti di ieri, la squadra è scesa in campo per la seduta di questa mattina agli ordini di Gian Piero Gasperini, come testimoniato dalle immagini condivise sul sito ufficiale del club. Ancora allenamento in gruppo per Paulo Dybala ed Evan Ndicka, resta a lavorare a parte Lorenzo Pellegrini. Ecco alcuni dei migliori scatti.
Trigoria, -4 a Roma-Bologna: Dybala e Ndicka in gruppo, Pellegrini ancora a parte (FOTO)
19/08/2025 alle 12:59.