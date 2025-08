Roma, gli stop in ritiro: problema sciatalgico per Ndicka, distorsione alla caviglia per Soulé

Arrivano aggiornamenti dall'infermeria giallorossa sulle condizioni di Evan Ndicka e Matías Soulé. Il difensore ivoriano si è fermato a causa di un risentimento sciatalgico. Per lui, nella giornata di oggi, riposo a scopo precauzionale. Nei prossimi giorni svolgerà un programma di lavoro specifico individuale prima di un graduale rientro in gruppo.

Per l'esterno argentino, invece, si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente e il suo ritorno ad allenarsi con i compagni sarà valutato giorno per giorno dallo staff medico giallorosso.