Notizie dall'infermeria di Trigoria. Piccolo stop per Artem Dovbyk: l'attaccante ucraino ha accusato un risentimento muscolare e le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico nelle prossime ore per valutarne l'entità. Si ferma anche Ebrima Darboe, per una contusione al piede rimediata in allenamento.