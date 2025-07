In attesa del test amichevole di questo pomeriggio alle ore 17:30 contro l'UniPomezia, la Roma è scesa in campo anche questa mattina per una sessione di allenamento agli ordini di mister Gian Piero Gasperini. Ancora assenti Artem Dovbyk e Anass Salah-Eddine, alle prese con i rispettivi problemi fisici.