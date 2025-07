Trigoria, allenamento mattutino prima del test col Trastevere: out Dovbyk e Salah-Eddine (FOTO)

In attesa del test amichevole alle ore 18:00 contro il Trastevere, la Roma di Gian Piero Gasperini è scesa in campo anche questa mattina per l'allenamento. La seduta è iniziata con il tradizionale riscaldamento atletico, seguito poi da esercitazioni con il pallone. Out Dovbyk, per un problema muscolare da valutare, e Salah Eddine alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.