Roma-Trastevere, Cristante capitano senza fascia al braccio: la regola di Gasperini premia il giocatore con più presenze

Una piccola curiosità dalla distinta dell'amichevole Roma-Trastevere. A figurare con la (C) di capitano accanto al nome non è Gianluca Mancini, ma Bryan Cristante. La scelta non è casuale, ma risponde a una precisa policy del tecnico Gian Piero Gasperini. L'allenatore, come già accaduto nelle sue precedenti esperienze, assegna infatti la fascia al giocatore in campo con il maggior numero di presenze con la maglia del club.

Un altro dettaglio da segnalare è che, trattandosi di un test a Trigoria, i giocatori indossano il materiale da allenamento e non le maglie da gara: di conseguenza, lo stesso Cristante non indossa fisicamente la fascia da capitano al braccio.