Trigoria, seduta mattutina in vista di Atalanta-Roma: assente Pellegrini (FOTO e VIDEO)

La Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della delicatissima sfida contro l'Atalanta, valida per la trentaseiesima giornata e in programma lunedì 12 maggio alle ore 20:45 al Gewiss Stadium. Da segnalare l'assenza di Lorenzo Pellegrini, il quale si è infortunato nel corso della seduta di ieri e ha rimediato un distaccamento del tendine del retto femorale (due mesi di stop e stagione finita).

L'allenamento odierno è iniziato con la consueta attivazione muscolare e successivamente si è incentrato sulla parte atletica e sulla rapidità. Anche oggi Gianluca Mancini si è allenato con una vistosa calza sulla gamba sinistra.