Trigoria: ripresa post Atalanta. Angeliño e Soulé assistono alla seduta (FOTO e VIDEO)

Dopo il ko di Bergamo per mano dell'Atalanta, la Roma torna subito al lavoro al Fulvio Bernardini. Al mattino la squadra si è allenata a Trigoria agli ordini di Ranieri: chi non ha giocato o è subentrato ha svolto la seduta sul campo, per gli altri lavoro di scarico. Angeliño e Soulé hanno assistito all'allenamento dei compagni. Domani la squadra usufruirà di un giorno di riposo prima di tornare a lavorare in vista della sfida contro il Milan, in programma domenica sera all'Olimpico. Gli scatti della sessione odierna: