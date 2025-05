Trigoria: ripresa in vista del Torino. Assente Dovbyk (FOTO E VIDEO)

La Roma è tornata al lavoro a Trigoria in vista del prossimo, e ultimo, impegno di campionato contro il Torino. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Ranieri, i giallorossi si sono ritrovati questa mattina per preparare gli ultimi 90' della stagione. Il tecnico si è fatto sentire durate la seduta, come mostrato nella clip pubblicata dalla Roma sui social. Dopo un gol segnato dai bianchi ha detto alla squadra arancione, apparsa troppo ferma: "Gli arancio che fanno là?". A inizio allenamento una battuta: "Sì, Barcellona...Pozzo di Gotto. Sai dove sta? Messina". Assente Dovbyk.