Dopo la vittoria con la Fiorentina e qualche giorno di riposo, questa mattina la Roma è tornata al Fulvio Bernardini di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della sfida contro l'Atalanta, 36esima giornata di campionato in programma lunedì 12 maggio a Bergamo. Sorrisi, esultanze e qualche polemica nella partitella al termine della seduta odierna.