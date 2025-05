Trigoria: fastidio muscolare per Dovbyk in allenamento. Oggi gli esami, da valutare per Roma-Milan

Non arrivano buone notizie in casa Roma in vista del delicato impegno di domenica sera contro il Milan allo Stadio Olimpico. Come riporta il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora infatti nell'allenamento di ieri l'attaccante Artem Dovbyk ha riportato un fastidio muscolare, con gli esami strumentali di oggi che chiariranno la sua presenza o meno nella sfida contro i rossoneri, decisiva per la lotta all'Europa.

