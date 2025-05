Si ferma la striscia di 19 risultati utili consecutivi della Roma: nella 36esima giornata la Roma perde a Bergamo 2-1 per mano dell'Atalanta. Domani mattina la squadra tornerà ad allenarsi al Fulvio Bernardini di Trigoria, mentre per mercoledì Claudio Ranieri ha concesso un giorno di riposo. Domenica i giallorossi ospiteranno il Milan all'Olimpico nella penultima giornata di Serie A, l'ultima in casa.