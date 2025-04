Continua la preparazione della Roma in vista della delicatissima sfida di domenica sera (ore 20:45 allo stadio Olimpico) contro la nuova Juventus di Igor Tudor. Gli uomini di Claudio Ranieri sono scesi in campo a Trigoria per l'allenamento giornaliero, come confermato dal video "di saluti" pubblicato dal club giallorosso. "Che bella giornata", il commento di Saelemaekers.

