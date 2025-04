Trigoria: squadra di nuovo in campo verso il derby, presente anche Pellegrini (FOTO e VIDEO)

Dopo il giorno di riposo concesso ieri, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. L'obiettivo è chiaro: preparare al meglio il derby contro la Lazio, in programma domenica sera.

La squadra è scesa in campo agli ordini di mister Claudio Ranieri e del suo staff. Presente in gruppo anche il capitano Lorenzo Pellegrini, che continua il lavoro insieme ai compagni in vista della stracittadina.

Di seguito, alcune foto della seduta odierna pubblicate dal club:



La seduta di oggi è stata caratterizzata dalla consueta intensità e dalle indicazioni a gran voce dello staff tecnico. Specifico lavoro sulla reattività nelle uscite per i portieri Gollini e Svilar. Durante la partitella a campo ridotto, non sono mancati i richiami di Ranieri: dopo un gol di Koné, il tecnico ha subito incitato il giocatore: "Andiamo dai, girati!". Lo stesso allenatore ha poi dato un'indicazione tattica ai giocatori, ripetuta anche in inglese: "Potete continuare a giocare, non siete obbligati a tirare dopo l'uno-due". La partitella ha visto anche un bel gol al volo di Soulé, un salvataggio sulla linea di Saelemaekers e una rete di Baldanzi.

Al termine della parte tecnico-tattica, la squadra ha svolto esercizi dedicati alla forza.

Ecco il video dell'allenamento: