Trigoria, seduta mattutina a tre giorni dal derby: ok Rensch e Pellegrini (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'attesissimo Derby della Capitale contro la Lazio, valido per la trentaduesima giornata e in programma domenica 13 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Ancora in gruppo Devyne Rensch, ormai pienamente recuperato dopo l'infortunio muscolare, e Lorenzo Pellegrini, il quale ha smaltito il duro colpo al polpaccio subito prima di Roma-Juventus.