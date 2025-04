Trigoria, seduta a due giorni da Roma-Juventus: Rensch parzialmente in gruppo, ancora assente Abdulhamid

La Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista dell'attesissima partita contro la Juventus, valida per la trentunesima giornata e in programma domenica 6 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. La buona notizia riguarda Devyne Rensch, il quale sembra aver recuperato dalla lesione all'adduttore e ha svolto una parte dell'allenamento con il resto del gruppo. Ancora assente, invece, Saud Abdulhamid.