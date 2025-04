Trigoria, ripresa verso l'Inter: Abdulhamid torna ad allenarsi in gruppo, assente Nelsson (FOTO e VIDEO)

Dopo due giorni di riposo la Roma torna ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro l'Inter (data e orario da definire in seguito alla scomparsa di Papa Francesco), valida per la trentunesima giornata di Serie A. La buona notizia riguarda il recupero di Saud Abdulhamid: ai box dalla sosta per le nazionali per un infortunio muscolare rimediato con l'Arabia Saudita, il terzino destro si è finalmente allenato con il resto del gruppo. Ancora assente, invece, Victor Nelsson a causa di un problema al piede.

La seduta è iniziata con un focus atletico per poi passare al lavoro con il pallone incentrato su passaggi e tiri in porta. Successivamente è andata in scena la consueta partitella a campo ridotto, ma questa volta senza portieri.