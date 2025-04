Trigoria, allenamento a due giorni dal derby: Pellegrini e Rensch ancora in gruppo, assenti solo Dybala e Abdulhamid (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria a due giorni dall'attesissimo Derby della Capitale contro la Lazio, valido per la trentaduesima giornata e in programma domenica 13 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Nessuna novità per quanto riguarda i recuperi: Devyne Rensch e Lorenzo Pellegrini hanno lavorato nuovamente con il resto del gruppo e sono ormai pienamente recuperati. Gli unici assenti restano quindi Paulo Dybala e Saud Abdulhamid.