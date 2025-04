Tre Fontane, il 17 aprile alle 16 allenamento a porte aperte: prenotazione gratuita dei posti dalle ore 12 di martedì (COMUNICATO)

Come accaduto il 1° gennaio, la Roma apre di nuovo le porte ai tifosi. Giovedì 17 aprile alle ore 16 gli uomini di mister Claudio Ranieri si alleneranno al Tre Fontane davanti ai propri sostenitori e, come annunciato dalla società giallorossa tramite una nota ufficiale, dalle ore 12 del 15 aprile inizierà la prenotazione gratuita dei posti. Ecco il comunicato: "Un'altra occasione per stare tutti insieme e scambiarsi gli auguri di Pasqua.

Giovedì 17 aprile, alle 16:00, al Tre Fontane i nostri tifosi potranno assistere ad una seduta di allenamento della Prima Squadra, guidata da mister Ranieri. I cancelli dell'impianto dell'Eur saranno aperti dalle 14:00. Dopo il saluto di inizio 2025 con tantissime famiglie giallorosse sugli spalti, l'iniziativa verrà ripetuta a pochi giorni dalle festività pasquali, sempre per dar modo ai bambini di star vicino ai loro beniamini. Per partecipare sarà necessario prenotare i tagliandi (gratuiti) segnaposto, a partire da martedì 15 aprile alle ore 12:00 e fino alle 12:00 del 17, salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. Ogni account MYASR avrà la possibilità di riservare un massimo di due posti e i bambini di qualsiasi età potranno accedere soltanto muniti di tagliando. Invitiamo i tifosi a portare una bandiera per colorare di giallo e rosso un pomeriggio indimenticabile". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE