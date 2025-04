Allenamento al Tre Fontane, cancelli aperti alle 14. Il messaggio della Roma ai tifosi su X: "Ti aspettiamo!"

Oggi alle ore 16 gli uomini di mister Claudio Ranieri torneranno ad allenarsi al Tre Fontane davanti ai propri sostenitori e, come annunciato dalla società giallorossa, i cancelli dell'impianto saranno aperti a partire dalle 14. Ecco l'annuncio del club su X: "I cancelli del Tre Fontane apriranno alle 14:00. Da quel momento in poi tutti i tifosi muniti di segnaposto potranno accedere all'impianto per assistere all'allenamento in programma alle ore 16:00. Ti aspettiamo".

