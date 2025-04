Allenamento al Tre Fontane: arrivata la squadra (FOTO e VIDEO)

Tutto pronto allo Stadio Tre Fontane per l'allenamento a porte aperte della Roma di questo pomeriggio. In vista della sfida contro l'Hellas Verona, i giallorossi svolgono la seduta odierna davanti ai propri tifosi.

15.40 - Arrivata la squadra allo Stadio Tre Fontane. I giocatori scenderanno in campo a breve per iniziare la seduta. Ecco il video dei giocatori:

15.23 - Mentre lo staff tecnico inizia a predisporre il materiale necessario sul terreno di gioco, i primi tifosi hanno iniziato a prendere posto sugli spalti dell'impianto dell'EUR per assistere al lavoro della squadra guidata da Claudio Ranieri e far sentire il proprio supporto in vista del prossimo impegno di campionato.