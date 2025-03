Trigoria, seduta mattutina in vista del Lecce: Celik parzialmente in gruppo

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Lecce, valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45. La novità per Claudio Ranieri riguarda le condizioni di Zeki Celik: il terzino turco è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, ma ha svolto soltanto la prima parte della seduta odierna con la squadra. Resta complicata quindi la sua presenza nel match contro i salentini.

(Telegram Filippo Biafora)