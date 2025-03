La Roma batte 0-1 il Lecce grazie al grande gol di Artem Dovbyk e conquista la settima vittoria consecutiva in campionato, restando sempre a -4 dal quarto posto in classifica. Claudio Ranieri ha deciso di concedere alla squadra due giorni liberi, motivo per cui la ripresa degli allenamenti al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è fissata a martedì mattina. Il prossimo impegno dei giallorossi sarà domenica 6 aprile alle ore 20:45 contro la Juventus.