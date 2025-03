Dopo la vittoria col Como in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Saelemaekers e Dovbyk, la Roma tornerà ad allenarsi martedì per preparare la sfida di Europa League contro l'Athletic Club in programma giovedì sera allo Stadio Olimpico. Domani Claudio Ranieri ha concesso un giorno di riposo ai giallorossi e li ritroverà martedì mattina a Trigoria.