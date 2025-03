Dopo l'importante vittoria in casa dell'Empoli grazie al gol di Soulé la Roma è pronta a tornare ad allenarsi in vista della decisiva sfida di Europa League contro l'Athletic Bilbao. Domani infatti la squadra di Claudio Ranieri si ritroverà subito alle 11 a Trigoria, per entrare subito mentalmente nella sfida europea di giovedì alle 18:45.