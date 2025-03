Trigoria, ripresa post Athletic: scarico per chi ha giocato ieri. Ranieri e le indicazioni a Gourna-Douath: "Più vicino alla porta!" (FOTO e VIDEO)

Dopo la grande vittoria contro l'Athletic Bilbao, arrivata allo scadere grazie al gol di Shomuorodov, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista della sfida contro l'Empoli in programma domenica alle 18. Solita divisone del gruppo: chi ha giocato ieri dal 1' ha svolto una seduta di scarico, lavoro in campo per tutti gli altri. L'allenamento si è concluso con una partitella che ha visto vincere la squadra composta da: Gollini, Paredes, Salah Eddine, Soulè, Hummels, Gourna Douath e Sangarè.

Durante la seduta, ampio spazio al lavoro con il pallone e a un programma atletico differenziato tra chi ha giocato e chi no. Il preparatore dei portieri ha spronato Svilar con un “Via, anticipalo là!” e Gollini con un “Veloce, Pier! Perfetto”, mentre Ranieri ha dato indicazioni a Gourna-Douath invitandolo a posizionarsi meglio: “Lucas, più vicino alla porta”.

Nella partitella finale, applausi per Salah-Eddine, autore di un gran gol dopo una serpentina tra gli avversari.