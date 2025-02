Dopo il giorno di riposo a seguito della vittoria di Venezia, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria. In vista il playoff di andata di Europa Leagye contro il Porto in programma giovedì sera. Non era presente il tecnico Claudio Ranieri, volato a Brescia per i funerali di Giorgio Pellizzaro, suo ex compagno di squadra e collaboratore.