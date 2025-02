Trigoria, ripresa verso Venezia-Roma: scarico per chi ha giocato ieri e lavoro in campo per gli altri. Super gol di Saud in partitella: "Mamma mia, bravo!" (FOTO e VIDEO)

All'indomani della sconfitta per 3-1 contro il Milan e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match contro il Venezia, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 12:30. Come di consueto nel primo allenamento post partita, chi ha giocato titolare ieri ha effettuato un lavoro di scarico mentre chi è subentrato o è rimasto in panchina ha lavorato in campo.

Dopo aver svolto alcuni esercizi atletici, la squadra ha svolto delle mini partite a campo ridotto con le porticine. Successivamente sono state inserite le porte regolamentari e i portieri e va sottolineato un super gol di Saud Abdulhamid, il quale ha superato con un tunnel Anass Salah-Eddine, si è liberato di Gianluca Mancini con una finta e poi ha scaricato in rete: "Mamma mia Saud, bravo", i commenti dei compagni. "Aperto Buba (Sangaré, ndr)", il richiamo di Claudio Ranieri. Terminate le partitelle, i calciatori hanno svolto ulteriori esercizi atletici: "Andiamo con la gamba nel cambio. Accorcio e via", dice il preparatore atletico.

