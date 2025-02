Trigoria, rifinitura pre Milan-Roma: Gourna-Douath, Salah-Eddine e Nelsson in campo con la squadra (FOTO)

Dopo il buon pareggio strappato in extremis alla capolista Napoli, la Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista dell'impegno di domani in Coppa Italia. I giallorossi, infatti, saranno di scena a San Siro per disputare i quarti di finale contro il Milan. Claudio Ranieri ha potuto regolarmente lavorare con tutti i suoi ragazzi, inclusi i 3 nuovi arrivati. Prima seduta insieme al gruppo anche per Lucas Gourna-Douath, arrivato dal Salisburgo, Victor Nelsson, arrivato dal Galatasaray e Anass Salah-Eddine, arrivato dal Twente.