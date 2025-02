Dopo la vittoria in casa del Parma per 1-0 grazie a una punizione capolavoro di Matias Soulé, la Roma tornerà ad allenarsi martedì a Trigoria in vista del ritorno del playoff di Europa League contro il Porto in programma giovedì all'Olimpico. Domani Ranieri ha concesso ai suoi un giorno libero e ritroverà i giocatori martedì mattina al 'Fulvio Bernardini'.