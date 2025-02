Domenica alle ore 12:30 la Roma affronterà il Venezia nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A e a due giorni dalla sfida i giallorossi hanno continuato a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. All'allenamento odierno non hanno partecipato Mats Hummels e Leandro Paredes, i quali, come annunciato da Claudio Ranieri in conferenza stampa, non saranno convocati. Alcuni giocatori hanno lavorato in palestra ma non si tratta di alcun problema fisico.

