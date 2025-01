Trigoria, seduta a due giorni da AZ-Roma: Pellegrini in gruppo con un tutore al ginocchio destro, Cristante parzialmente con la squadra (FOTO)

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro l'AZ Alkmaar, valida per la settima giornata della first phase di Europa League e in programma giovedì alle ore 18:45. Come accaduto nella giornata di ieri, Bryan Cristante si è allenato parzialmente con il resto del gruppo, per poi svolgere un lavoro differenziato utile alla riatletizzazione a causa del lungo stop dopo il problema alla caviglia. Lorenzo Pellegrini, invece, ha lavorato con la squadra e ha indossato un vistoso tutore al ginocchio destro in seguito al lieve stiramento del collaterale rimediato nel match contro il Genoa.